Dolce und Gabbana zählen wieder zu den Guten

Rom. Wenn es um Dolce und Gabbana geht, wird es schnell skurril. Erst vor wenigen Tagen machten die italienischen Top-Designer wieder Schlagzeilen: Am Rande ihrer Schauen auf Sizilien spendeten sie aus religiöser Demut einem Benediktinerkloster in Palma di Montechiaro eine wertvolle Kette. Diese Ex voto-Gabe verschwand aber wenig später aus dem Kloster: Der Bischof von Agrigent soll den Schmuck regelrecht beschlagnahmt haben. Erst der örtliche Priester konnte die Wogen wieder glätten: Die Wertsachen des Klosters unterstünden der Diözese, die tatsächlich bestimmen dürfe, wo solche Gegenstände am besten aufbewahrt werden.

