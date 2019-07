Das Siliziumtal und seine Bewohner

Es begann mit einem Verrat. Im Juni 1957 verlor der brillante Physiker William Bradford Shockley auf einen Schlag seine wichtigsten Mitarbeiter. „Die verräterischen Acht“, sollte er sie später nennen. Shockley war selbst schuld. Aus dem Nobelpreisträger war ein Kontrollfreak geworden, dem man es nicht recht machen konnte. Die acht jungen Männer wollten sich das nicht länger antun. Sie wussten: Die Technologie, an der sie in Shockleys Labor in Mountain View, Kalifornien, arbeiteten, würde die Welt verändern.



Das war ein radikaler Schritt. Im Nachkriegsamerika arbeitete man ein ganzes Leben lang bei einer einzigen Firma. Business lief in geregelten Bahnen, es gab Regeln und Vorschriften für alles, von der Kleidung bis zu den Büromöbeln. Die Hierarchien waren strikt. Den „verräterischen Acht“ sollte es mit der Gründung ihrer Firma Fairchild Semiconductor tatsächlich gelingen, die Welt zu verändern.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft