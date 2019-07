Zwei heimische Unternehmen unter Top 500 bei Ausgaben für Forschung

Die 500 Großkonzerne mit den weltweit höchsten Forschungs- und Entwicklungsausgaben haben laut einer EY-Studie ihre Innovationsausgaben im Jahr 2018 um rund 10 Prozent erhöht. Der US-Internetriese Amazon steigerte seine F&E-Ausgaben um 27 Prozent auf umgerechnet 24,4 Mrd. Euro und erreichte erneut Platz eins. Die heimische voestalpine (Platz 419) und Andritz (478) schafften es auch ins Ranking.

Am stärksten - um 23 Prozent - steigerten die chinesischen Konzerne ihre Ausgaben, schreiben die Studienautoren der Beratungsgesellschaft EY. Insgesamt investierten die Top-500-Unternehmen im vergangenen Jahr 606 Mrd. Euro (2017: 552 Mrd. Euro) in ihre Forschung und Entwicklung.

"Die Digitalisierung hat einen Investitionsboom ausgelöst, der stetig an Dynamik gewinnt", kommentierte der EY-Berater und Country Managing Partner EY Österreich, Gunther Reimoser, die aktuellen Zahlen. Es sei "in vielen Branchen ein Wettlauf um Innovationen und technologische Führerschaft entbrannt". Reimoser verwies darauf, dass Europa bei Forschung und Entwicklung von den USA abgehängt werde. Die F&E-Ausgaben der fünf größten Investoren mit Sitz in den USA lagen insgesamt bei knapp 82 Mrd. Euro, die fünf größten europäischen Konzerne gaben nur 43 Mrd. Euro aus. "Europa hat derzeit Probleme, den Anschluss zu halten", so das Fazit des EY-Beraters

(APA)