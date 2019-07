Vier Angebote für marode Alitalia

Wien/Rom. „Letzte Chancen“ hat es für die marode Alitalia in der Vergangenheit viele gegeben. Trotzdem war am Montag banges Warten angesagt: Es war die (angeblich) allerletzte Chance. Am Sonntagabend ist die Frist für Angebote für die Fluglinie abgelaufen – für die neue Alitalia, die unter der Regie der Regierung in Rom entstehen soll. Und tatsächlich sind vier Angebote eingereicht worden. Das berichtete der italienische Vizepremier und Industrieminister, Luigi Di Maio, auf Facebook.

Angebote wurden eingereicht von Atlantia, der Infrastrukturholding der italienischen Unternehmerfamilie Benetton, sowie von der italienischen Baugesellschaft Toto und dem kolumbianisch-brasilianischen Multimillionär Germán Efromovich, dem Mehrheitsaktionär von Kolumbiens Airline Avianca. Auch der römische Unternehmer Claudio Lotito, Eigentümer des Fußball-Erstligisten Lazio Rom, reichte ein Angebot ein, berichtete Di Maio.

Die italienische Regierung sollte bis Montagabend ihre Entscheidung über den neuen Miteigentümer und die Zukunft der insolventen Alitalia mitteilen. Laut Di Maio werde dann der Dialog mit den Mitarbeitern der Fluglinie gestartet, „um zu einem Abkommen mit den Gewerkschaften zu gelangen“. Nachsatz: „Ich hoffe, ich werde der letzte Minister sein, der sich um die Alitalia kümmern muss.“ Über die Zukunft Alitalias verhandelt er schon seit Monaten.

Lange Geschichte

Die frühere staatliche Airline Alitalia war bereits 2008 in Konkurs gegangen – da hatten sich Interessenten aus der Branche immer wieder zurückgezogen, die Gewerkschaft immer wieder Kürzungen abgelehnt. Dann wurden erneute Versuche der Fortführung unternommen, doch Anfang Mai 2017 wurde wieder Insolvenz angemeldet.

Seitdem kann Alitalia nur dank Staatskrediten von mittlerweile 900 Mio. Euro ihren Flugbetrieb aufrechterhalten. Diese Staatshilfe war zunächst nur als vorübergehender Rettungsanker gedacht, doch Italiens Regierung musste die Kreditlinie immer wieder verlängern. Die Insolvenz war erfolgt, nachdem sich das Alitalia-Management 2017 mit den Gewerkschaften auf einen Rettungsplan geeinigt hatte, der die Streichung von circa tausend Jobs und beträchtliche Gehaltskürzungen vorsah. Doch die Belegschaft trotzte den Gewerkschaften und stimmt gegen den Plan. Drei von der Regierung ernannte Kommissare übernahmen das Steuer der Airline und starteten die Suche nach einem Käufer. Die Regierung gewährte der Alitalia einen Brückenkredit von 900 Mio. Euro zum Erhalt des Flugbetriebs.

2018 wurden die Verluste tatsächlich verringert, dennoch wurde das Datum für den Verkauf immer wieder verschoben. Nach einigen Streiks des Alitalia-Personals bahnt sich heuer eine Teilverstaatlichung an: Die staatliche Eisenbahngesellschaft FS (Ferrovie dello Stato) und das Wirtschaftsministerium wollen – wie Di Maio nun bestätigte – zusammen 35 Prozent an der neuen Alitalia übernehmen. Als industrieller Partner steigt die US-Airline Delta ein.

Ergänzen soll die neue Alitalia-Struktur nun ein weiterer Eigentümer. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.07.2019)