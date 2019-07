EU erzielt mehr Überschuss im Handel mit USA

Luxemburg/Berlin. Der von US-Präsident Donald Trump mit Argwohn gesehene Exportüberschuss der EU-Länder im Handel mit den USA hat sich vergrößert. In den ersten fünf Monaten 2019 überstieg die Ausfuhr von Waren in die Vereinigten Staaten die Einfuhren von dort um 62,1 Mrd. Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. In der Zeit von Jänner bis Mai 2018 waren es nur 55,4 Mrd. Euro.

Trump hat das Defizit der USA im Warenhandel mit der EU wiederholt angeprangert. Er will im Herbst entscheiden, ob Strafzölle auf europäische Importautos verhängt werden oder nicht. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier taxiert die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, auf 50 Prozent. Betroffen wären vor allem deutsche Anbieter.

Nach ersten Schätzungen von Eurostat erzielte der Euroraum im Mai einen Überschuss von 23,0 Mrd. Euro im Warenverkehr mit der restlichen Welt (Mai 2018: 16,9 Mrd.). Für Jänner bis Mai ergab sich ein Überschuss von 82,7 Mrd. Euro, gegenüber 80,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. (Apa/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2019)