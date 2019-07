Wie sich Elon Musk in unser Gehirn hacken will

In einer Zeit vor Tesla flüchtete sich Elon Musk gerne in die Phantasiewelten der Science-Fiction-Autoren. Was er dort fand, blieb bis heute Inspiration und Triebfeder des selbsternannten „utopischen Anarchisten“. In 25 Jahren als Unternehmer baute der Kanadier gigantische Speicher für Sonnenenergie, erfand wiederbenutzbare Raketen, schickte Elektroautos ins Weltall und träumt von der Besiedelung des Mars. Und doch könnte er das alles jetzt noch einmal in den Schatten stellen.

Sein Vehikel dafür heißt Neuralink. Seit 2017 hat Elon Musk über hundert Millionen in das Unternehmnen gesteckt, die Öffentlichkeit aber die längste Zeit im Unklaren darüber gelassen, was Neuralink eigentlich genau macht. Das hat sich nun geändert. In der Nacht auf Mittwoch stellte sich Musk bei einem Firmen-Event in San Francisco auf die Bühne und verkündete den ersten Durchbruch und vor allem auch das ultimative Ziel des jungen Unternehmens: Mit Neuralink will der waghalsige Unternehmer die Gehirne der Menschen mit dem Computer verbinden, damit sie mit Gedanken Geräte steuern und schneller kommunizieren können. "Das mag seltsam klingen, aber letztlich erreichen wir die Symbiose mit Künstlicher Intelligenz", sagte Musk.

Eine neue Sprache auf Knopfdruck lernen

