EZB stellt sich auf schwächere Konjunktur ein

Frankfurt. Die Wirtschaft in der Eurozone wird aus Sicht von EZB-Direktor Benoît Cœuré voraussichtlich an Schwung verlieren. Daten und Umfragen würden auf ein etwas schwächeres Wachstum im zweiten und dritten Quartal in diesem Jahr hindeuten, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der EZB am Mittwoch in Paris.

Zu den Gründen zählte er die anhaltende Eintrübung im internationalen Handel. Cœuré bekräftigte, die Währungshüter seien „entschlossen zu handeln im Falle nachteiliger Entwicklungen“ und bereit, alle ihre Instrumente nötigenfalls anzupassen. Die nächste Zinssitzung findet am 25. Juli statt.

EU-weite Einlagensicherung

Cœuré plädierte darüber hinaus dafür, Schwachstellen in der Architektur der Eurozone zu beseitigen. Solange der Aufbau der Währungsunion unvollständig bleibe, kämen die Vorteile der Gemeinschaftswährung nicht voll zum Tragen. Er unterstrich die Forderung der Notenbank nach einer europäischen Einlagensicherung für Sparer und einem Eurozone-Haushalt, der in der Lage sei, bei schweren Rezessionen für eine Stabilisierung zu sorgen. Der Währungsraum brauche ein solches Instrument, sagte Cœuré. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2019)