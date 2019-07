Pharmakonzern Novartis hebt erneut Prognose an

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat nach einem Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Halbjahr erneut seine Prognose angehoben. Das nach der Abspaltung des Augenheilgeschäfts Alcon nun rein auf Arzneimittel ausgerichtete Unternehmen peilt im laufenden Jahr ein Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Das bereinigte Betriebsergebnis soll im niedrigen bis mittleren Zehnprozentbereich wachsen. Der Basler Konzern profitierte unter anderem vom Wachstum beim Medikament Cosentyx gegen Schuppenflechte sowie beim Herzmedikament Entresto. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg im zweiten Quartal zu konstanten Wechselkursen um ein Fünftel auf 3,65 Milliarden Dollar.

(Reuters)