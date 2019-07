Fußpflege-Marke Dr. Scholl's an US-Finanzinvestor verkauft

Bayer verkauft seine Fußpflege-Marke Dr. Scholl's um 585 Mio. Dollar (521,1 Mio. Euro) an den US-Finanzinvestor Yellow Wood Partners. Yellow Wood erwerbe die Markenrechte an Dr. Scholl's in Nord- und Südamerika und übernehme rund 30 Mitarbeiter in den USA und Kanada, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten.

Der Pharma- und Chemiekonzern hatte die Sparte Ende November zum Verkauf gestellt, um sich auf den Ausbau seines Kerngeschäfts mit verschreibungsfreien Marken zu konzentrieren. Dr. Scholl's erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 234 Mio. Dollar.

(APA/Reuters)