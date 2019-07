Saudi Arabien stellt bald erstes Windkraftwerk auf

Sein erstes Windrad hat Saudi-Arabien bereits vor zwei Jahren in Betrieb genommen. Nun sollen weitere folgen. Frankreichs Energiekonzern Électricité de France and Abu Dhabis Mubadala Investment haben bereits im Jänner den Zuschlag zum Bau einer 400 Megawatt-Einrichtung in Dumat Al Jandal erhalten. Im Jänner 2022 sollen die Windräder nun schließlich an den Start gehen. Das Projekt wäre dann das größte seiner Art im Mittleren Osten.

Saudi-Arabien versucht bereits seit längerem seine Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren. Der Staatsfonds versucht deshalb stärker auf Erneuerbare Energien zu setzen, wie etwa Solar- oder Windfarmen. Derzeit verbraucht das Land täglich 600.000 Barrel Rohöl, um Strom zu erzeugen.

(Bloomberg/red.)