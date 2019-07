Italien droht Abbau von 10.000 Banken-Jobs: Salvini besorgt

Der italienische Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini hat sich über einen drohenden Abbau tausender Jobs beim Mailänder Bankkonzern UniCredit besorgt geäußert. Zu schaffen machten ihm nicht nur Stellenkürzungen bei der UniCredit, sondern auch bei der Krisenbank Carige und der Sparkasse Popolare di Bari. "Ich hoffe, dass jeder dazu beiträgt, so viele Jobs wie möglich zu retten", sagte der Chef der rechten Regierungspartei Lega im Gespräch mit Journalisten am Freitag in Mailand. Wichtig sei, den Steuerdruck in Italien zu reduzieren, um Unternehmen in Italien zu entlasten.

Angebliche Pläne bei UniCredit, eine deutsche Holding für die Auslandsaktivitäten zu gründen, machen Salvini indes nicht zu schaffen. Sollte die Gründung der Holding ein Schritt in Richtung Akquisitionen im Ausland sein, sei dies nur zu begrüßen. "Wenn ein italienisches Unternehmen zu Akquisitionen ins Ausland geht, ist dies nur wünschenswert. Das gilt für UniCredit sowie für Fiat oder Fincantieri", sagte Salvini.

UniCredit-Chef: „Noch nichts entschieden"

Die italienischen Bankengewerkschaften haben bereits mit Sorge auf Gerüchte reagiert, denen zufolge die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit in ihrem neuen Unternehmensplan 2020-2023, der am 3. Dezember im London vorgestellt wird, die Kürzung von 10.000 Jobs vorhabe. Sollte sich dies bestätigen, habe UniCredit mit harten Reaktionen zu rechnen, so Lando Sileoni, Chef des Gewerkschaftsverbands FABI.

Den bisherigen Spekulationen zufolge werden die meisten Jobkürzungen bei UniCredit das Heimatland Italien betreffen. Aber auch andere Länder, in denen das Geldhaus präsent ist, dürften nicht ungeschoren davonkommen. Im Rahmen des laufenden Unternehmensplans, der mit 2019 ausläuft, war der Abbau von 14.000 Jobs beschlossen worden. Hier war die Bank Austria stark betroffen.

UniCredit-Konzernchef Jean Pierre Mustier versicherte in einem Schreiben an die Mitarbeiter am Dienstag, dass in Sachen Jobabbau noch nichts entschieden sei. Jegliche Anpassung des Personalbestandes von UniCredit "soll durch Vorruhestandslösungen und, wie immer, auf sozial verantwortliche Weise mit und in Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern umgesetzt werden", erklärte Mustier.

(APA)