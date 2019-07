Bund greift für Bahn-Sanierung tief in die Tasche

Berlin. Marode Gleise, Weichen und Brücken: Die Deutsche Bahn (DB) musste sich zuletzt viel Kritik gefallen lassen. Die Versäumnisse in der Infrastruktur seien Grund vieler Störungen, im ersten Halbjahr sei jeder fünfte Fernzug unpünktlich gewesen, hieß es. Jetzt greifen Bund und die DB selbst tief in Tische, um das Schienennetz zu sanieren: Eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Konzern sieht für die kommenden zehn Jahre ein Gesamtvolumen von rund 86 Mrd. Euro vor, teilte der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag mit.

Das ist erheblich mehr Geld als bisher. „Wir haben mit der Deutschen Bahn das größte Modernisierungsprogramm für die Schiene vereinbart, das es je in Deutschland gab“, sagte Scheuer. Ziel sei ein leistungsfähiges, hochwertiges Schienennetz als Grundlage für „aktiven Klimaschutz“ im Verkehr.

Der deutsche Bund schultert mit 62 Mrd. Euro den größeren Teil. Das ist laut Scheuer eine Steigerung gegenüber der bisherigen Vereinbarung um 59 Prozent. Von der Bahn selbst kommen 24,2 Mrd. Euro.

2000 neue Brücken

Bei der Vereinbarung, der der Bundestag zustimmen muss, geht es um das bestehende Netz von rund 33.000 Kilometern. Neue Strecken sind nicht erfasst. So etwa ist geplant, dass die Bahn in den nächsten zehn Jahren rund 2000 Brücken erneuert. Neben der Bahn nutzen auch andere Anbieter die Trassen und zahlen dafür Gebühren an den Konzern.

Die schwarz-rote Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, die Bahn deutlich zu stärken. Bis 2030 soll die Zahl der Fahrgäste verdoppelt werden. Die Stärkung der Schiene ist auch ein wesentlicher Teil von Vorschlägen im Klimakabinett der Bundesregierung. (dpa)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)