China treibt Geschäft der Luxuskonzerne

Paris/Mailand/Peking. Asien, vor allem China, ist das Dorado für die Luxusgüterbranche: Wer dort seine Produkte gut verkauft, kann sich über volle Kassen freuen. Denn die junge Käufergeneration greift eher im Heimatland zu Gucci und Co. und weniger auf Auslandsreisen, heißt es in einer Studie des Beraters Bain & Company. Er geht heuer von einem Wachstum des Luxusmarkts um vier bis sechs Prozent aus, nach einem Plus von sechs Prozent auf 260 Mrd. Euro im Vorjahr.

Die großen Spieler LVMH, Kering und Richemont melden durchwegs satte Zuwächse: Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) verbuchte im Halbjahr ein Umsatzplus um 15 Prozent auf 25,1 Mrd. Euro. Der operative Gewinn wuchs um 14 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro. Konzernchef Bernard Arnault rechnet mit weiteren Marktanteilsgewinnen. Die Aktie des im Euro Stoxx 50 gelisteten Konzerns ist im Höhenflug: Seit Ende 2018 wuchs der Börsenwert um fast die Hälfte auf 192 Mrd. Euro. Arnault, der 47Prozent hält, wurde der drittreichste Mensch der Welt.

Dass auch ein sattes Umsatzwachstum von 18 Prozent auf 7,64 Mrd. Euro (zweites Quartal) an der Börse nicht reicht, hat Konkurrent Kering am Freitag erfahren. Da die Erlöse bei Gucci zwar um 12,7 Prozent zulegten, aber hinter den Erwartungen blieben, gab die Kering-Aktie um bis zu zehn Prozent nach – der größte Tagesverlust seit der Lehman-Pleite vor elf Jahren.

China treibt auch den Schmuck- und Uhrenspezialisten Richmont, der den Umsatz im zweiten Quartal um zwölf Prozent auf 3,74 Mrd. Euro verbesserte.

Wenig zu feiern gibt es indes bei Armani: 2018 brach der Nettogewinn von 242,4 auf 152Mio. Euro ein. Geschuldet sei dies der Konsolidierung der Marken, hieß es. (eid/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)