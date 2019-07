Die junge Liebe der Russen zu nachhaltigen Lebensmitteln

Moskau, 2009. Andrej Kriwenko will frische Milch für seine Kinder kaufen. Das ist schwieriger als gedacht. Weder Langzeithaltbarmilch in den Läden spricht ihn an, noch offene Milch privater Verkäufer, deren Hygiene er bezweifelt. Kriwenko beschließt, etwas zu tun. Er eröffnet Kioske, die frische (und kontrollierte) Milchprodukte verkaufen. Junge Mütter zählen zu seinen begeisterten Kunden.



Moskau, 2019. Wenn dieser Tage ein Lebensmittelgeschäft eröffnet, dann ist es vermutlich Kriwenkos Marke mit dem leuchtend grünen Schriftzug: Wkusvill. Der Name ist eine Wortschöpfung aus wkus, Geschmack, und „village“. Seit der Gründung ist die Kette auf fast 1000 Filialen gewachsen. „Wir wollten nicht einfach mit Milch handeln“, sagt Jewgenij Schepin, Mitarbeiter und Autor einer Firmenbiografie. „Wir haben die Ernährungskultur der Moskauer verändert.“



Man könnte es so ausdrücken: Wkusvill ist eine spezifisch russische Antwort auf den Trend der gesunden Ernährung. Fast 60 Prozent der Russen geben an, auf ihre Ernährung zu achten. Vor allem in den Großstädten sind gesundheitsbewusste Konsumenten zu Hause. In einem Transformationsland wie Russland müssen viele aber auch auf die Geldbörse achten. Kriwenkos Produkte sind nicht „bio“, aber sie sollen gesund sein. Die Marke verspricht Lebensmittel, die maximal natürlich sind: ohne künstliche Konservierungsmittel, Farbstoffe, Geschmacksstoffe.

