Die Wahrheit über chinesische Touristen

„Hallo? Was gibt es für ein Problem?“, fragt Tian Fengfeng und beginnt, geschäftig auf Chinesisch zu telefonieren. „Meine Kunden sind gerade im Demel und wollen wissen, was sie bestellen sollen“, erklärt er nach dem Gespräch. „Sachertorte haben sie schon gegessen, jetzt können sie Kardinalschnitte kosten.“ Reisebetreuung 2.0 ist wohl die beste Beschreibung für das, was der gebürtige Chinese betreibt: Selbst, wenn er nicht bei seinen Kunden ist, ist er ständig für sie erreichbar – über die in China unverzichtbar gewordene Kommunikationsplattform WeChat.



Per Kurznachricht oder Internetanruf gibt er Tipps: Wo der Sisi-Stern erhältlich sei, wer das beste Schnitzel der Stadt mache oder wo es guten Kaffee gebe. Swarovski, Figlmüller, Sacher? Tian empfiehlt seinen Kunden gern auch Lokale abseits ausgetretener Reisepfade. Er erzähle über touristische Aushängeschilder nicht anders als über andere erfolgreiche, heimische Unternehmen, erklärt der 35-Jährige, der seit zwanzig Jahren hier lebt.



Ohnehin sind seine Kunden nicht am Speedtourismus interessiert, für den Reisende aus der Volksrepublik berüchtigt sind: per Bus in zehn Tagen quer durch Europa zu jagen, vor jedem Highlight ein Peacefoto zu machen und einen kurzen Zwischenstopp in einem Chinarestaurant einzulegen, bevor die Shoppingtour im Designeroutlet beginnt. „Immer mehr Chinesen wollen Entspannung mit Kultur kombinieren“, erklärt Tian. Das bedeute: später aufzustehen, mehr Zeit an einem Ort verbringen und Auszeiten vom Gruppenprogramm haben.

