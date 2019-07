Auf Sand gebaut – Chinas Griff nach Europas Reisebranche

In China hätten sie einen abgeklärten Zugang zum Urlaub, sagt Qian Jiannong. „Menschen wohnen an einem langweiligen Ort und verreisen zur Abwechslung an einen anderen langweiligen Ort“, sagten sie in seinem Land. Auch, wenn das die Einstellung der 150 Millionen Chinesen sein mag, die vergangenes Jahr ins Ausland reisten, Qians Konzern Fosun Tourism hat das Geschäft mit ihnen erkannt. Und bei 1,4 Milliarden Einwohnern gibt es Luft nach oben. „Jetzt, wo die Mittelschicht wächst, ist die wahre Zeit für die Tourismusindustrie gekommen. Jetzt ist das goldene Zeitalter für europäische und chinesische Firmen, um ihre Tourismuspläne zusammenwirken zu lassen und Reisende in beide Richtungen zu bringen“, sagt Qian im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft