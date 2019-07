Der Siemens-Umbau fordert seine Opfer: Personalchefin geht

Wien. Sie war – neben Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser – das prominenteste Aushängeschild des Siemens-Konzerns. Die Personalchefin Janina Kugel verstand es nicht nur, bei Podiumsdiskussionen mit ihrem Intellekt, ihrer Eloquenz und ihrem betont coolen Outfit zu punkten, sondern sich auch mithilfe zahlreicher Postings in den sozialen Medien zu einer wirklichen Marke zu machen.

2018 wurde die 49-Jährige vom „Manager Magazin“ sogar zur Wirtschaftsfrau des Jahres gekürt. Gut möglich, dass all das ihren Kollegen, allen voran Joe Kaeser, zunehmend gegen den Strich gegangen ist. Denn nun scheint die Zeit der Volkswirtin bei Siemens früher zu enden als gedacht. Ihr Ende 2020 auslaufender Vertrag soll am Mittwoch bei der Aufsichtsratssitzung nämlich nicht mehr verlängert werden. Das sollen, so berichtete das „Handelsblatt“ online am Wochenende, Aufsichtsratsvorsitzender Jim Hagemann Snabe und Siemens-Boss Kaeser gemeinsam entschieden haben.

Kugel ist sehr populär

Die Entfremdung zwischen Kaeser und Kugel war schon in den vergangenen Monaten so manchen Beobachtern aufgefallen. Kugel hatte 2018 als Personalvorstand die schwierige Aufgabe, mit dem Betriebsrat den massiven Stellenabbau in der maroden Kraftwerkssparte auszuverhandeln. In dieser schwierigen Phase gab ihr der Siemens-Chef nicht immer die Rückendeckung, die sie sich von ihrem einstigen Förderer erwartet hatte.

Andererseits soll es ihm und Mitgliedern des Aufsichtsrats missfallen haben, dass Kugel den Themen Diversität und Employer Branding viel zu viel Augenmerk geschenkt hat, anstatt sich wichtigeren Baustellen zu widmen.

Schließlich befindet sich der Konzern im Totalumbau. Das Unternehmen wird seit geraumer Zeit in seine Einzelteile zerlegt, und zwar so radikal wie nie zuvor seit seinem 170-jährigen Bestehen. Der Siemens-Boss ist nämlich davon überzeugt, dass die Zeit der großen Mischkonzerne der Vergangenheit angehört. Nur spezialisierte, selbstständige Unternehmen könnten sich in Zeiten der Digitalisierung auf dem Weltmarkt erfolgreich behaupten. In den kommenden Jahren soll Siemens deshalb zu einer operativen Holding mit eigenständigen Einheiten werden.

Mischkonzerne sind passé

Bereits Mitte 2013 hat sich Siemens von seinem Lichttechnik-Unternehmen Osram getrennt. Das gesamte Gesundheitsgeschäft wurde ebenfalls abgespalten und notiert heute eigenständig an der Börse. Die Windkraftsparte wurde vor zwei Jahren mit dem spanischen Turbinenhersteller Gamesa fusioniert. Und auch die Zugsparte sollte mit dem französischen Rivalen Alstom zusammengehen, was letztlich aber von den EU-Wettbewerbshütern vereitelt wurde.

Im Mai gab Joe Kaeser nun bekannt, das Kerngeschäft mit Öl- und Gaskraftwerken, das einst zuverlässiger Gewinntreiber der Bayern war, abzuspalten und an die Börse bringen zu wollen. Und um die schwächelnde Kraftwerkssparte für Anleger noch interessanter zu machen, bringt Siemens auch seine 59-Prozent-Beteiligung an Siemens Gamesa, der deutsch-spanischen Nummer eins im Windkraftgeschäft, mit ein. Damit entsteht ab 2020 ein neuer europäischer Energiekonzern namens Siemens Powerhouse mit geschätzten 30 Milliarden Euro Umsatz und rund 80.000 Mitarbeitern.

All das hat natürlich auch Auswirkungen auf anstehende Personalentscheidungen. Unklar ist, ob für Janina Kugel überhaupt Ersatz gesucht wird. Gut möglich, dass ihr Aufgabengebiet, das nach der Zergliederung ohnehin viel kleiner geworden ist, einfach einem anderen Vorstandsmitglied zugeschlagen wird.

Powerhouse noch ohne Chef

Den Aktionäre brennen ohnehin zwei Fragen wesentlich mehr unter den Nägeln: Einerseits, wer das Siemens Powerhouse 2020 an die Börse bringen wird, und andererseits, wie es an der Spitze des Konzerns weitergeht. Schließlich läuft der Vertrag von Joe Kaeser im Jänner 2021 aus. Er selbst reagiert auf Fragen nach seiner Zukunft mit einem Lächeln oder mit Antworten, die alles oder nichts bedeuten können: „Vertragslaufzeiten kann man verkürzen, einhalten oder verlängern. Jedenfalls würde ich spätestens dann aufhören, wenn ich glaubte, dass ich unersetzlich sei“, sagte er kürzlich im „Handelsblatt“.

Insider sind davon überzeugt, Kaeser habe nicht einmal vor, bis 2021 Konzernchef zu bleiben, geschweige denn danach. Es sei allzu auffällig, dass der 62-Jährige immer häufiger zu tagespolitischen Ereignissen in der Öffentlichkeit Stellung beziehe. Ein klares Zeichen, dass es den Bayern schon bald in die Politik ziehen werde, wird gemunkelt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.07.2019)