Der langsame Tod der Zinsen

Wien/New York. Acht Jahre steht Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB), wenn er heuer im Oktober die Führung an Christine Lagarde übergibt. Acht Jahre, in denen er nicht ein einziges Mal die Zinsen erhöht hat. Im Gegenteil: Unter seiner Ägide ging es stetig runter, von einem Prozent bis auf null (2016), wo der europäische Zinssatz seitdem verharrt.

Von dieser Bilanz ist Draghis US-Pendant, Jerome Powell, weit entfernt: Seitdem er am 5. Februar 2018 zum Präsidenten der Federal Reserve gekürt worden ist, hat die US-Notenbank viermal den Leitzins erhöht. Aber auch vor Powell ging es schon mit den Zinsen in den USA nach oben. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 senkte die Fed den Satz aggressiv auf 0,25 Prozent, um die Wirtschaft zu stabilisieren. 2015 kam dann die Kehrtwende. Seither stieg der Leitzins in insgesamt neun Schritten auf 2,5 Prozent.

Eine Zinssenkung – erstmals nach zehn Jahren – stellt eine historische Zäsur in der Geldpolitik der Vereinigten Staaten dar. Und sie verheißt nichts Gutes. Denn die Notenbank will damit die drohende Abschwächung der US-Wirtschaft auffangen. Die ist zwar im Vergleich zu Europa immer noch robust – im zweiten Quartal gab es im Jahresvergleich ein Plus von 2,1 Prozent –, aber die Indizien für eine Schwäche mehren sich: Im Auftaktquartal ist die US-Wirtschaft noch um einen vollen Prozentpunkt mehr (3,1 Prozent) gewachsen. Im zweiten Quartal fielen die Exporte um 5,2 Prozent zurück. Der private Konsum wuchs im Juni nur mehr moderat um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, in dem es noch ein Wachstum von 0,5 Prozent gegeben hatte. Auf den privaten Verbrauch entfallen jedoch rund zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts der weltgrößten Volkswirtschaft. Und die Inflationsrate liegt mit 1,6 Prozent konstant unter dem von der Fed – und auch der EZB – angestrebten Ziel von zwei Prozent.

„Immun“ gegen Politdruck

Powell, der noch zum Jahreswechsel 2018/19 weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte, ist zuletzt massiv zurückgerudert. Er hat mehrfach eine Lockerung der Geldpolitik ins Spiel gebracht. Wobei der Fed-Chef in einer Zwickmühle ist. Denn mit der Senkung tut er US-Präsident Donald Trump einen Gefallen – was der Fed angesichts ihrer Unabhängigkeit gar nicht zupasskommt.

Trump hat die Fed mehrfach harsch kritisiert und eine Zinssenkung eingefordert. Mit seiner Aussage, die Fed sei „völlig ahnungslos“ und das „hartnäckigste Problem“ der Wirtschaft, hat er sich bei den Notenbankern nicht gerade Freunde gemacht. Zumal er dann auch noch drohte, Powell degradieren zu können. Dieser reagierte umgehend und betonte, die Fed sei „immun“ gegen kurzfristigen politischen Druck.

Am Dienstag ritt Trump eine weitere Attacke und legte auch noch nach: Die erwartete Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte sei nicht genug, es brauche „eine große Absenkung“, erklärte der Präsident. Die Fed müsse aber auch ihre Anleihenkäufe wieder ausweiten, forderte Trump im Weißen Haus. Diese herunterzufahren und gleichzeitig die Zinsen zu erhöhen sei „ein großer Fehler“ gewesen, so Trump weiter.

Kein Wunder, dass nicht alle Fed-Mitglieder eine Zinssenkung goutierten, wie aus den Protokollen der Sitzung im Juni hervorgeht. Niedrigere Zinsen sollten die Folgen des anhaltenden Zollkonflikts abfedern und die gedämpfte Inflation festigen, schlugen mehrere Währungshüter damals vor. Andere zeigten sich wenig überzeugt und meinten, dass es noch keine „schlagenden Argumente“ für eine Lockerung gebe. Sie plädierten dafür, weitere Daten abzuwarten, bevor das Thema besprochen wird.

Trump will „große Absenkung“

Diese Zahlen liegen nun offenbar vor. Weshalb auch einige Analysten in den Tenor Trumps einstimmten und argumentierten, es bräuchte eigentlich eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte, um die Wirtschaft nachhaltig anzukurbeln.

Dass Trump selbst mit dem von ihm angezettelten Handelskonflikt mit China die globale Konjunktur und den Welthandel gehörig unter Druck setzt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Das will Trump aber nicht wahrhaben, vielmehr erwägt er ununterbrochen neue Zölle.

Er will 2020 wiedergewählt werden und setzt darauf, dass die Wirtschaft zumindest kurzfristig floriert und die Finanzmärkte, die wegen des Handelskonflikts und anderer politischer Krisen ohnedies extrem volatil sind, nicht nachhaltig abstürzen.

Die Frage, die Ökonomen beschäftigt, dreht sich daher um die weitere Vorgangsweise. Wird die US-Notenbank für die kommenden Monate weitere Zinssenkungen signalisieren? Oder wird sie eher zur Gelassenheit mahnen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2019)