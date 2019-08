Ein neues Emoji - und was Ford damit zu tun hat

Kennen Sie das meistverkaufte Auto der Welt? Es sind die Pick-up von Ford, die Ford F-Serie, Liebling der Amerikaner. Nun soll ein Pick-up, der dem Modell F150 ähnlich sieht, in die Liste der Emojis aufgenommen werden. Daran ist der Autobauer nicht ganz unschuldig. Denn wie das US-Magazin „The Atlantic" berichtet, wurde der Vorschlag von einer PR-Firma eingebracht, zu deren Kunden Ford gehört.

Zuständig für die Zulassung der beliebten Symbole, die weltweit zig Mal am Tag mit dem Smartphone versandt werden, ist das Unicode-Konsortium. Dort kann jeder einen Vorschlag einbringen. Das Konsortium lässt allerdings keine Bilder zu, die zu stark an eine bestimmte Marke erinnern. Bereits vor zwei Jahren wurde daher ein entsprechender Antrag von Ford abgelehnt.

Einführung voraussichtlich im Jahr 2020

Beim nun erfolgreichen Anlauf ist man offenbar geschickter vorgegangen. Das Unicode-Konsortium hat dem „Atlantic"-Bericht zufolge beim Antrag nämlich keine Verbindung zu Ford hergestellt und akzeptierte das Pick-up Emoji. Es steht nun auf der Shortlist für das nächste Emoji-Update und wird vermutlich im Jahr 2020 eingeführt werden. Ob es dann tatsächlich so aussehen wird, wie von Ford vorgeschlagen, ist noch unklar.

Der Autobauer veröffentliche jedenfalls schon einen humorvollen Werbeclip, in dem Ford-Chef Joe Hinrichs das Symbol in einer Fabrikshalle enthüllt, mit den Worten: "Ladies and Gentlemen, der Moment, auf den Sie alle gewartet haben: das Truck-Emoji.“ Andere finden die Guerilla-Marketing-Aktion weniger lustig. So schreibt etwa die „Süddeutsche Zeitung“ in einem ausführlichen Bericht: „Was kommt als nächstes? Wird der Apfel bald durch das Apple-Logo ersetzt? Der Fußball durch das Fifa-Logo? Der Druck der Lobby auf das Unicode-Konsortium wird immer größer."



