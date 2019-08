Autofahrer in Österreich zahlen mehr Steuern als deutsche Nachbarn

Die niedrigen Spritpreise und Mineralölsteuer-Sätze in Österreich stehen in den Klima- und Umweltdiskussion oftmals in Vordergrund. Nun zeigt eine aktuelle Studie der EU-Kommission, dass die heimischen Autobesitzer bei der motorbezogenen Versicherungssteuer mit an der Spitze im EU-Vergleich liegen. Das werde oftmals nicht so wahrgenommen, weil diese Abgabe laufend gemeinsam mit der Haftpflichtprämie eingehoben und daher meist nicht als eigenständige Steuer wahrgenommen werde, schreibt der Öamtc in einer Aussendung.

"Nur in den Niederlanden ist der Besitz eines solchen Pkw noch teurer", hält Martin Grasslober, Verkehrswirtschaftsexperte des Öamtc, fest. Hierzulande waren 2016 für ein neues Benzin- oder Diesel-Auto über 400 Euro an motorbezogener Versicherungssteuer zu bezahlen. Übrigens ist Österreich laut der Studie auch beim Besitz älterer Pkw stets unter den teuersten Ländern der EU, zeigt Grasslober auf.

Deutschland günstiger als Österreich

Der Experte weist auch darauf hin, dass die Mineralölsteuer allein nichts über die Gesamtabgabenlast für den Autobesitzer aussagt. Auch wenn diese MöSt in Österreich niedriger ist, werde dieser Vorteil aufgrund der motorbezogenen Versicherungssteuer mehr als ausgeglichen. „Beispielsweise um rund 260 Euro bei einem benzingetriebenen VW Golf und um 180 Euro bei einem Skoda Octavia mit Dieselmotor", rechnet Grasslober vor. Damit man in Österreich trotz niedrigerer Preise an den Zapfsäulen günstiger unterwegs ist als in Deutschland, müsste man mit dem Golf rund 37.000 Kilometer, mit dem Octavia sogar rund 65.000 Kilometer pro Jahr fahren. Wobei in dieser Rechnung die Normverbrauchsabgabe, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt, noch gar nicht berücksichtigt sei, erklärt der Öamtc-Experte – dann wäre der Unterschied noch gravierender.

(herbas)