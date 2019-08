Pannenserie am neuen Istanbuler Flughafen

Wenn Ende August der Sommer ausklingt, erleben die Bewohner von Istanbul ein eindrucksvolles Naturschauspiel. Am Himmel über der Bosporus-Metropole sammeln sich tausende Störche auf dem Weg nach Süden. In diesem Jahr erwarten einige Istanbuler die Ankunft der Störche allerdings mit einem unguten Gefühl im Magen. Schon jetzt kollidieren kleinere Vogelschwärme mit startenden und landenden Flugzeugen am neuen Flughafen Havalimani im Norden der Stadt, der in einem Zugvogelgebiet gebaut worden ist. Vier Monate nach Aufnahme des vollen Flugbetriebs häufen sich am Prestige-Airport der Türkei gefährliche Zwischenfälle. Kritiker des Milliardenprojekts sehen sich bestätigt.

