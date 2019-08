Georgiewa hat Mehrheit für IWF-Job

IWF. Der 1945 gegründete Internationale Währungsfonds wird traditionellerweise von einem Europäer geleitet, während die USA in der Weltbank das Sagen haben. Der IWF bekämpft Finanz- und Währungskrisen durch Vergabe von (an Auflagen geknüpften) Hilfskrediten an Länder, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. In der EU war der Fonds zuletzt im Eurokrisenstaat Griechenland tätig.