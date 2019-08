Im Billigflieger ohne Rückenlehne? Aufregung um ein Twitter-Bild

Mit all den Extra-Gebühren und Sonderzahlungen sowie gefühlt immer engeren Sitzreihen, die einem bei so mancher Billig-Fluglinie das Leben schwer machen, ist es kein Wunder, dass sich folgendes Bild im Internet so rasch verbreiten konnte: Ein Twitter-User zeigte eine Szene aus einer Easyjet-Maschine, darauf zu sehen: eine Frau, die auf einem Sitz ohne Lehne sitzt. Dazu schrieb User „Matthew Harris“ (auf Englisch): „#easyjet schlägt @Ryanair bei lehnenlosen Sitzen. @IATA @EASA das ist Flug 2012 Luton nach Genf. Wie kann das erlaubt sein. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet"

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P