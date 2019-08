Den Haag. Deutschland hat sich von einer „selbstbewussten Nation in eine Nation der Zweifler gewandelt“. Die einstigen großen Volksparteien CDU/CSU und SPD „sind eingeschlafen, und der Exportweltmeister hat wichtige wirtschaftliche Entwicklungen verschlafen – wie die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung, das selbstfahrende Auto, das superschnelle Internet mit Breitband. Deutschland droht den Anschluss in diesen Technologien zu verpassen. In Sachen schnelles Internet ist Deutschland ein Dritte-Welt-Land“.

Dieses harte Urteil über den wirtschaftlichen Zustand der Bundesrepublik fällt das niederländische Nachrichtenmagazin „Elsevier Weekblad“ („EW“). „EW“-Deutschland-Korrespondent Rob Savelberg legt in seiner Analyse gnadenlos den Finger in die offenen Wunden der deutschen Gesellschaft und Wirtschaft. Nach Ansicht von Savelberg hängt über der deutschen Autoindustrie „das Schwert des Damokles. Es drohen Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren zu gehen. Es geht um die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität von Deutschland“. Diese stehe auf dem Spiel.

Analphabeten statt Ingenieure

„Dem 30-jährigen Juso-Rebellen Kevin Kühnert ist es gelungen, die SPD nach links zu rücken, obwohl Kühnert nicht einmal Mitglied des Deutschen Bundestages ist. Eine Katze, die in die Enge getrieben wird, kann rare Sprünge machen.“ Im Zuge des Flüchtlingsstroms „kamen nicht die erwarteten Zahnärzte aus Syrien oder die Öl-Ingenieure aus dem Irak. Es kamen auch Horden von Analphabeten aus Afrika, arbeitslose Pakistani, Bengalen, Ghanaer und Nigerianer.“

„Die Linken und die jungen Gutmenschen rufen noch immer: ,Flüchtlinge sind willkommen‘, aber die rechten Populisten antworten: ,Wir wollen keine Vergewaltiger.‘ Den Antifaschisten und den Anhängern von Merkels Flüchtlingspolitik stehen eine rechte identitäre Bewegung und Wutbürger und Hooligans sowie Neonazis gegenüber.“ Und „rund 250.000 Asylbewerber, deren Asylanträge abgelehnt wurden, bleiben weiter illegal im Land“.

Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Diba, der deutschen Tochter der niederländischen ING Bank, attestiert: „Wach werden, Deutschland. Zehn Jahre lang war Deutschland ein Paradies mit Wohlstand und Stabilität. Doch nun stottert die Autoindustrie. Sobald man Berlin verlässt, kommt man mit dem Handy in die Funklöcher. Das Internet funktioniert in Angola und Bulgarien besser als im Land von Angela Merkel.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2019)