China verteidigt die Abwertung des Yuan

Peking. Die chinesische Notenbank hält trotz schwerer Manipulationsvorwürfe aus den USA den Yuan für angemessen bewertet. Das aktuelle Niveau der Währung spiegle die konjunkturelle Lage sowie Angebot und Nachfrage am Kapitalmarkt wider, sagte die Chefin der Auslandsabteilung bei der Zentralbank in Peking, Zhu Jun, am Dienstag.

Nachdem Peking den Yuan vor ein paar Tagen deutlich abgewertet hat, haben die Vereinigten Staaten China erstmals seit 25 Jahren wieder als Währungsmanipulator eingestuft und damit den Handelsstreit zwischen den beiden weltweit führenden Wirtschaftsnationen noch weiter verschärft. Die beiden Nationen überziehen sich bereits seit Monaten gegenseitig mit Strafzöllen, wobei US-Präsident Donald Trump immer wieder nachlegt.

Waren aus China billiger

Die Einstufung kann zu Strafmaßnahmen führen, etwa dem Ausschluss von staatlichen Aufträgen in den USA. US-Präsident Donald Trump wirft China vor, sich mit einer bewussten Yuan-Abwertung Vorteile im Handel zu verschaffen, weil dadurch Produkte aus China günstiger werden. Der Yuan hat seit März 2018 etwa zehn Prozent an Wert verloren. Entsprechend verteuerte sich der Dollar und kostete Anfang August erstmals mehr als sieben Yuan.

Zhu betonte, China sei schockiert von der US-Maßnahme. Mittel- und langfristig werde der Yuan eine starke Währung sein. Sie sagte auch, die Volksrepublik sei auf alle Folgen des US-Drucks vorbereitet. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.08.2019)