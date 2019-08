Wie die "Treuhand" bis heute die Ostdeutschen quält

Die Baggerschaufel gräbt sich durch den Schutthaufen. Durch die Reste dieses Versuchslabors der DDR. Hier, in Hoyerswerda, Sachsen, hatten Sozialisten ganz groß gedacht. Auf dem Reißbrett entwarfen sie die „zweite sozialistische Arbeiterstadt“. Sie setzten Plattenbauten in die Landschaft. Die Stadt wuchs und wuchs. Von 7000 auf zwischenzeitlich 70.000 Einwohner. Von hier schwärmten die Arbeiter aus, in das nahe Kombinat „Schwarze Pumpe“, diese gigantische Energiekammer, wo Gaswerke, Kokereien, Heizkraftwerke und Brikettfabriken Arbeit gaben. 1990 wurde das Areal stillgelegt. Heute gibt es dort einen Industriepark. Aber an die Beschäftigungszahlen von damals reicht man natürlich nicht heran. Die Neustadt von Hoyerswerda sieht daher heute an manchen Ecken aus wie ein gigantisches DDR-Museum.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft