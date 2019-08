Griechischer Wohnungsmarkt wird attraktiver

Athen. Gleich das erste Gesetz der neuen konservativen Regierung in Athen von Ende Juli brachte eine Senkung der griechischen Immobiliensteuer – man kann also davon ausgehen, dass der Wohn- und Baumarkt zu den Prioritäten von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis gehört. Natürlich wollte er den vielen Wohnungseigentümern im Land – drei Vierteln der Bevölkerung – zeigen, dass er seine Wahlversprechen betreffend Steuersenkungen einhält. Doch das ist nicht alles. Parallel dazu wollte er in- und ausländischen Investoren signalisieren, dass es sich wieder lohnt, in Griechenland in Grund und Boden zu investieren.

