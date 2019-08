Schweizer Augenheilkonzern Alcon sieht sich auf Kurs

Der Augenheilkunde-Spezialist Alcon ist im zweiten Quartal weiter gewachsen. Der Umsatz legte um zwei Prozent zu. Allerdings drückten die Trennung vom früheren Mutterkonzern Novartis sowie die Steuerreform in der Schweiz Alcon in die Verlustzone. Unter dem Strich schrieb Alcon ein Minus von 390 Millionen Dollar, nach einem Gewinn von 15 Millionen in der Vorjahresperiode.

Alleine 301 Millionen Dollar entfielen dabei auf eine Neuberechnung der Steuern für die Gesellschaft in der Schweiz, wie Alcon in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Für das gesamte Halbjahr beläuft sich der Reinverlust auf 499 Millionen Dollar.

Operativ schrieb Alcon im zweiten Quartal einen Verlust von 53 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 38 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. In diesem Verlust sind einerseits 258 Millionen Dollar Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sowie 78 Millionen Dollar Kosten für die Trennung von Novartis enthalten. Das zweite Quartal ist das erste, in dem Alcon als eigenständiges Unternehmen gewirtschaftet hat. Das Unternehmen war Anfang April als Spin-Off von Novartis an die Börse in Zürich gekommen.

Beim Umsatz konnte Alcon erneut zulegen. Insgesamt setzte man von April bis Juni 1,86 Milliarden Dollar um. Die Erwartungen der Experten konnte das Unternehmen jedoch nicht ganz erfüllen. Alcon selbst zeigte sich aber zufrieden.

Unter dem Novartis-Dach galt Alcon lange als Sorgenkind. Schon vor der Abspaltung kehrte das Unternehmen jedoch wieder in die Wachstumsspur zurück.

(APA/sda/awp)