Modefilialist New Yorker will Riesen Amazon die Stirn bieten

Schon 2018 hat der deutsche Textilanbieter New Yorker wegen Plagiaten auf der Amazon-Plattform prozessiert - und gewonnen. Der Vorwurf damals: Auf Amazon würden ohne wirksame Kontrollen gefälschte und unlizenzierte Waren angeboten. Nun droht New-Yorker-Inhaber Friedrich Knapp dem weltgrößten Online-Händler erneut mit einer Auseinandersetzung vor Gericht. Der Grund: Ein Großteil der Textilien bei Amazon entspreche nicht dem Textilkennzeichnungsgesetz. "Wir haben bei Amazon 20 Teile gekauft, vor allem Marktplatzware aus China. Kein einziges entsprach dem Textilkennzeichnungsgesetz und ist damit eigentlich nicht verkehrsfähig“, sagte der Braunschweiger in einem Interview mit der TextilWirtschaft.

Bei New Yorker will man nicht verstehen, dass bei Modehändlern vor Ort quasi wöchentlich Kontrollen stattfinden, während Amazon & Co. den Markt ungehindert mit unverzollter und unversteuerter Ware fluten können. Knapp ruft auch andere Mitbewerber auf, gegen den Online-Riesen vorzugehen. "Es ist traurig. Niemand hat den Mut, etwas zu unternehmen und politisch passiert auch nichts." Der Handel brauche einen neuen Verband, der "wirklich die Interessen des Handels vertrete“, so Knapp weiter. Sein Unternehmen verzichtet im Gegensatz zu fast allen Mitbewerbern bis heute auf einen Online-Shop.

Amazon weist die Vorwürfe zurück. Angebote von Amazon oder unseren Verkaufspartnern müssen selbstverständlich entsprechende gesetzliche Vorgaben erfüllen, so ein Sprecher. New Yorker könne sich jederzeit mit den konkreten Fällen an uns wenden, so Amazon weiter.

(red./herbas)