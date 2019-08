US-Milliardär und Großspender David Koch gestorben

Der US-amerikanische Unternehmer und Großspender David H. Koch ist im Alter von 79 Jahren gestorben, wie mehrere US-Medien berichten.Mit einem geschätzten Vermögen von 50,5 Milliarden US-Dollar belegte der Unternehmer und Politiker zusammen mit seinem älteren Bruder, Charles Koch, Platz 11 der Forbes-Liste der vermögendsten Menschen weltweit.

Gemeinsam mit seinen beiden Brüdern machte Koch im Familienunternehmen "Koch Industries“ sein Vermögen. Das US-amerikanische Unternehmen mit Sitz in Witchita, Kansas, ist die zweitgrößte nicht börsennotierte Gesellschaft in den Vereinigten Staaten. Die Geschäfte unter anderem die Chemieindustrie sowie die Bereiche Rohstoffe (Erdöl und Erdgas) und Energie sowie die Nahrungsmittelindustrie. Mitte 2018 zog sich Koch aus gesundheitlichen Gründen aus der Firma zurück.

David Koch war auch auf der politischen Bühne aktiv, als er sich 1980 als Kandidat für die Vizepräsidentschaft der Libertarian Party bewarb. Zusammen mit dem Präsidentschaftskandidaten Ed Clark erhielten sie ein Prozent der Stimmen.

Die Kochbrüder Robert und David waren in den 1990er Jahren bedeutende Geldgeber der Republikanischen Partei. Sie unterstützen hauptsächlich konservativ-libertäre Kandidaten sowie die Tea Party Bewegung. Die "Financial Times" bezeichnete die Koch-Brüder als die einflussreichste republikanische Familie in den USA.

Der Öl-Milliardär Koch galt als erzkonservativ und wissenschaftskritisch und hat den Vorplatz des Metropolitan Museums 2014 für 65 Millionen Dollar (etwa 53 Millionen Euro) renovieren und nach sich benennen lassen. Der Vorplatz des Metropolitan-Museums mit seinen Wasserspielen, Linden und Platanen ist dabei nicht der einzige Ort im liberalen New York, der nach dem extrem konservativen Koch benannt ist: Auch das Theater des New York City Ballet am Lincoln Center und die Dinosaurier-Abteilung des Naturkunde-Museums am Central Park tragen seinen Namen. Gleichzeitig eder Milliardär und Vater von drei Kindern mit Luxuswohnung an der Park Avenue massenweise Geld für konservative republikanische Anliegen, beispielsweise gegen eine Ausweitung der Krankenversicherung, während die überwiegende Mehrheit der New Yorker demokratisch wählt.

