Das Holiday-Inn-Problem

Zentraler geht es nicht. Die Lage auf der historischen Speicherinsel in der Danziger Altstadt dürfte dem neuen Holiday Inn Lob in den Online-Foren sichern. Sehr weiß, sehr modern und gewollt auffällig steht es da neben den backsteinroten Hansehäusern. Karin Sheppard ist zufrieden, hier an der Ostsee das fünfte polnische Hotel innerhalb von drei Jahren zu eröffnen. 18 weitere Häuser seien in Polen geplant, mittel- wie hochpreisige, sagt die Europa-Chefin des Hotelriesen Intercontinental im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“, während um sie herum Arbeiter die Hotellobby für die Eröffnung vorbereiten und die letzten Plastikplanen verschwinden lassen. Polen sei einer der zugkräftigen europäischen Wachstumsmärkte, wo ihre Gruppe viele Stecknadeln in die Landkarte gestoßen hat und Haus für Haus eröffnet.

