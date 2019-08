Langjähriger VW-Chef Ferdinand Piëch gestorben

Er war der Prototyp eines Patriarchen: Jahrelang war der Volkswagen-Konzern untrennbar mit dem Namen Ferdinand Piëch verbunden, der als Manager und Eigentümer dem deutschen Autohersteller seinen Stempel aufdrückte. Am Samstag ist der 82-Jährige gestorben.

Die Verbindung zum Konzern ergab sich schon aus dem familiären Erbe: Großvater Ferdinand Porsche war der Konstrukteur des legendären VW-Käfer und Direktor der Volkswagen-Werke in den 30er und 40er Jahren. Auch die nächste Generation ist eng mit der Autoindustrie verbunden: Ferry Porsche konstruierte die Porsche-Sportwagen, während Luise Piëch, die Tochter von Ferdinand Porsche, den höchst erfolgreichen Handelsbetrieb Porsche Austria aufbaute, der VW-Fahrzeuge in Österreich und Osteuropa vertreibt.

Vom Techniker zum Vorstandsvorsitzenden

Ferdinand Piëch war Techniker, heuerte in den 70er Jahren bei der VW-Tochter Audi an und arbeitete sich kontinuierlich nach oben, bis er 1993 Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen wurde. Das blieb er bis 2002, bis 2015 lenkte er dann als Vorsitzender des Aufsichtsrats weiter die Geschicke des Konzerns. Es war eine erfolgreiche Zeit, der Konzern erlebte in dieser Phase einen rasanten Höhenflug.

Da hatte der Porsche-Clan dann schon als Eigentümer das Sagen: Zwischen 2005 und 2008 übernahm der Sportwagenhersteller Porsche 42 Prozent der Volkswagen-Aktien und ist damit größter Aktionär.

2015 kam dann der unerwartete Bruch mit dem Unternehmen: Im Machtkampf mit Konzernchef Martin Winterkorn setzte sich der Manager durch, Piëch musste seinen Posten als Aufsichtsratschef zurücklegen.

Vor zwei Jahren kam dann der völlige Rückzug: Ferdinand Piëch, der über Privatstiftungen knapp 15 Prozent der Stammaktion an der Porsche SE gehalten hatte, verkaufte den größten Teil seiner Anteile an Familienmitglieder. Die Aktien hatten damals einen Wert von rund 1,2 Milliarden Euro, Piëch war damit einer der reichsten Österreicher.

