Softwarefirma Teamviewer vor Milliarden-Börsengang

"Der Börsengang bedeutet für uns Unabhängigkeit von anderen

Software- oder Hardware-Konzernen", sagte Firmenchef Oliver

Steil, der einst Chef beim Schweizer Telekomanbieter Sunrise

war. Der Finanzinvestor Permira könnte mit dem Verkauf von rund

30 Prozent der Anteile 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro erlösen, wie

Insider sagten. Das ist deutlich mehr als die 870 Millionen

Euro, die er beim Einstieg im Jahr 2014 für das ganze

Unternehmen bezahlt hatte.

Heute wird der Börsenwert von Teamviewer mit 4 bis 5

Milliarden Euro veranschlagt. Teamviewer und Permira wollten

sich dazu nicht äussern. "Auch nach dem Börsengang bleiben wir

als Grossaktionär weiter stark engagiert", sagte Permira-Deutschland-Chef Jörg Rockenhäuser. In der Regel dauert es von

der offiziellen Ankündigung bis zur Erstnotiz rund vier Wochen.

Keine Angst vor Wirtschaftsflaute

Teamviewer wäre erst der dritte Börsengang in Frankfurt in

diesem Jahr. Steil lässt sich von den Ängsten der Anleger vor

einer drohenden Wirtschaftsflaute nicht schrecken: "Mit unserem

widerstandsfähigen Wachstumsprofil sind wir für Investoren auch

in Zeiten attraktiv, in denen die Konjunktur schwächelt."

Gerade in solchen Zeiten bedienten sich die Kunden der

Teamviewer-Software, um Prozesse effizienter zu gestalten oder

ihren Technikern Dienstreisen zu ersparen, sagte Steil. Mit

Teamviewer lassen sich Computer verbinden, etwa zur Fernwartung

der Rechner, zur Fernsteuerung von Maschinen oder für Online-

Konferenzen. Gemäss Firmenangaben ist die Software auf über 2

Milliarden Geräten installiert.

Teamviewer selbst will bei dem Börsengang keine neuen

Aktien verkaufen. "Wir brauchen kein frisches Geld", sagte

Steil, der Anfang 2018 vom Eigentümer Permira nach Göppingen

geschickt worden war. "Unser Geschäft war von Anfang an

profitabel, und grosse Übernahmen stehen derzeit nicht an."

Steil ist auch in der Schweiz kein Unbekannter: Von 2010

bis 2013 war der Deutsche Konzernchef von Sunrise.

Gewinnsteigerung erwartet

Für 2019 erwartet Teamviewer mit 800 Mitarbeitern

abgerechnete Umsätze von 310 bis 320 Millionen Euro, das wäre

gut ein Drittel mehr als 2018. Das operative Ergebnis (Ebitda)

soll sich auf 177 bis 183 (2018: 121) Millionen Euro erhöhen.

Dividenden sollten die Anleger von Teamviewer zumindest in den

ersten ein bis zwei Jahren nicht erwarten, sagte Finanzchef

Stefan Gaiser.

Im vergangenen Jahr hatte Teamviewer die Nutzung der

Software erfolgreich auf ein Abonnement-Modell umgestellt und

zielt stärker auf Grossunternehmen als Kunden ab. Die Teamviewer-

Konkurrenten Zoom Video, Okta und Slack sind bereits

börsennotiert. Slack erzielte bei seinem Börsengang im Juni in

New York eine Bewertung von mehr als dem 50-fachen seiner

Umsätze und ist aktuell an der Börse 15 Milliarden Dollar wert.

(awp/sda/reu)