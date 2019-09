Französische Airline Aigle Azur beantragt Insolvenz

Die französische Fluggesellschaft Aigle Azur hat Insolvenz beantragt. Wie Mitglieder des Betriebsrats am Montag am Firmensitz bei Paris mitteilten, soll nun ein Käufer für das Unternehmen gefunden werden, das in der Vergangenheit auch Flüge nach Berlin anbot. Schuld an der Insolvenz sind mehreren Betriebsrats-Mitgliedern zufolge "ungeeignete strategische Entscheidungen".

Bis Mitte September sollen potenzielle Käufer ihre Angebote einreichen können. Demnach gibt es bereits mehrere Interessenten, darunter die Fluggesellschaft Air France und der ehemalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Air France, Lionel Guerin.

Während der Betriebsratssitzung versammelten sich rund sechzig Mitarbeiter vor dem Firmensitz. "Wir hoffen vor allem, dass sich ein Käufer findet", sagte eine Angestellte der Nachrichtenagentur AFP.

Aigle Azur beschäftigt rund 1150 Mitarbeiter und fliegt überwiegend Ziele in Algerien an. Eine Zeit lang unterhielt die Gesellschaft auch eine Verbindung von Paris nach Berlin.

(APA/AFP)