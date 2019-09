Argentiniens Sparer stürmen die Banken

Wien. Normalerweise haben es Argentinier nicht allzu eilig. Verspätungen von einer halben Stunde werden gemeinhin akzeptiert, kaum jemand hetzt durch die Straßen von Buenos Aires. Doch seit ein paar Tagen herrscht Unruhe in der Hauptstadt Argentiniens: Die Regierung hat am Wochenende den Kapitalverkehr eingeschränkt. Seit Montagfrüh bilden sich lange Warteschlangen vor den vielen Banken im Stadtzentrum – die Menschen wollen an ihr Erspartes. Die Krise in Argentinien hat die nächste Eskalationsstufe erreicht.

