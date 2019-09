Jack Ma gibt nach 20 Jahren die Zügel bei Alibaba ab

Nach 20 Jahren auf dem Thron des Alibaba-Imperiums gibt Jack Ma das Zepter der Alibaba Group Holding Ltd. ab. So viel Vermögen wie er hat kaum einer in seinem Leben geschafften.

Der ehemalige Englischlehrer tritt an seinem 55. Geburtstag als geschäftsführender Vorsitzender von Chinas größtem Unternehmen zurück, nachdem er 41,8 Milliarden Dollar Vermögen angesammelt hat. Eine Summe, die im Bloomberg Billionaires Index nur von Indiens Mukesh Ambani in Asien übertroffen wird. Sein rekordverdächtiger Aufstieg von einem angeschlagenen Unternehmer, der 1999 aus seiner Wohnung heraus arbeitete, zum E-Commerce-Mogul spiegelt Chinas eigene Entwicklung vom technologischen Rückstau zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wider.

Daniel Zhang übernimmt das Ruder

In zwei Jahrzehnten bauten Ma und seine Mitbegründer einen Business-to-Business-Marktplatz zu einem 460 Milliarden Dollar schweren Titan auf, der EBay und Amazon.com übertrifft, eines der größten Cloud-Computing-Unternehmen der Welt steuert und ein Logistiknetzwerk betreibt, das täglich Millionen von Paketen liefert. Jetzt der bekannteste Geschäftsmann des Landes, übergibt er am Dienstag das Ruder an den Finanzexperten Daniel Zhang - ein bedeutsamer Übergang für Asiens größtes Unternehmen.

Ma wurde 2016 zur reichsten Person Asiens und übernahm den Vorsitzend der Dalian Wanda Group von Wang Jianlin. Der Titel gehört nun Mukesh Ambani, Chef der Reliance Industries. Sein Vermögen beläuft sich auf 47,4 Milliarden Dollar.

Der Alibaba-Mitbegründer ist zum Gesicht der chinesischen Wirtschaft geworden, auch als Mitglied der regierenden Kommunistischen Partei. Ma, der sich in einem Interview im Jahr 2015 daran erinnerte, wie KFC seine Bewerbung einmal abgelehnt hat, besitzt derzeit eine Alibaba-Beteiligung von 5,3 Prozent im Wert von 24,6 Milliarden Dollar. Es ist etwa das zehnfache seines Anteils von 7,4 Prozent im Jahr 2012 wert. Seit seiner Übernahme des Chefsessels 2013 ist der Umsatz von Alibaba im Jahr 2019 um rund 1.100 Prozent auf 378,8 Milliarden Yuan (56,2 Milliarden US-Dollar) gestiegen. Sein Vermögen klammert die Unternehmensantieler seiner Stiftung und den Wert der Aktien, die er im Laufe der Zeit verkauft hat aus.

Jack Ma: Vom Englischlehrer zum Multimilliardär

Alibaba brachte mindestens zehn Milliardäre hervor

Ma ist nicht die einzige Person, die einen sagenhaften Reichtum aus dem Alibaba-Imperium bezieht. Die Entwicklung des Unternehmens brachte mindestens 10 weitere Milliardäre in seinem Ökosystem von einem Paketzusteller und Supermarkt bis hin zu einem Online-Zahlungsunternehmen hervor. Trotz des Rückschritts wird erwartet, dass Ma der Schlüssel zu der expandierenden Industriemaschine mit E-Commerce im Mittelpunkt bleiben wird.

"An diesem Punkt ist es immer noch unwahrscheinlich, dass Zhang ohne Ma's Unterstützung wichtige Entscheidungen treffen würde", sagte Brock Silvers, Managing Director bei der in Shanghai ansässigen Investmentberatungsfirma Kaiyuan Capital.

(bloomberg)