Gefährliche Eiszeit in Asien

Wien. Die politischen Beziehungen zwischen Japan und Südkorea haben einem neuen Tiefpunkt in der Nachkriegszeit erreicht. Am Mittwoch beschwerte sich Seoul bei der WTO über angebliche „Exportbeschränkungen“ aus Tokio. Wie berichtet, kontrolliert Japan die Ausfuhr bestimmter Chemikalien für die Produktion von Smartphones und Halbleitern nach Südkorea seit 4. Juli deutlich strenger als bisher.



Die Aktion sei politisch motiviert, klagt die neue linksgerichtete südkoreanische Regierung. Und die Wurzel des Konflikts reiche bis in die japanische Kolonialzeit von 1910 bis 1945 zurück. Tokio sei verärgert über ein Urteil des Obersten Gerichtshofs in Südkorea, wonach japanische Unternehmen ehemaligen Zwangsarbeitern Entschädigung bezahlen müssten.



Japan sieht das denkbar anders. Die Frage von allfälligen Entschädigungen sei seit Jahrzehnten vertraglich geklärt. Die schärferen Exportkontrollen hätten mit der konfliktreichen Geschichte der beiden Länder nichts zu tun. Südkorea sei lediglich von einer Liste an bevorzugten Handelspartnern gestrichen worden. Und das hat seinen Grund, versichern Diplomaten hinter vorgehaltener Hand.

