Richterspruch für ein halbes Gasrohr

Wien. In Luxemburg hat sich zu Beginn dieser Woche möglicherweise bereits entschieden, wie und auf welchen Wegen Europa künftig seine großen Gasmengen aus Russland geliefert bekommen wird. Dabei hat der in Luxemburg beheimatete Gerichtshof der Europäischen Union in Wirklichkeit nur über das Schicksal der relativ kleinen Pipeline Opal (eine Abkürzung für Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung) befunden.



Diese führt von der deutschen Ostseeküste Richtung Süden bis an das deutsch-tschechische Grenzgebiet (später soll Gas auf dieser Route auch weiter nach Österreich fließen). Und – so das Urteil der EU-Richter am Dienstag – sie darf künftig nicht mehr zu 100 Prozent vom russischen Gaskonzern Gazprom für die Weiterleitung des über die Ostsee exportierten Gases genutzt werden.

