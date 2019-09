Empfindlicher Schlag gegen Uber und Essenszusteller

Ein neues Gesetz, das Kalifornieren soeben auf den Weg gebracht hat, könnte Firmen wie Uber oder Essenszustelldiensten künftig ziemlich zusetzen. Am Dienstag wurde im US-Bundesstaat beschlossen, dass derartige Firmen ihre Vertragsarbeiter künftig im Sinne des staatlichen Lohngesetzes als Angestellte behandeln und ihnen alle entsprechenden Absicherungen zukommen lassen müssen - und zwar dann, wenn ihre Arbeit vom Arbeitgeber kontrolliert wird und sie integraler Bestandteil seines Geschäftes sind.



Die vom Gouverneur unterstützte Gesetzesvorlage wurde von der demokratischen Abgeordneten Lorena Gonzalez eingebracht und vom Senat mit 29 zu elf Stimmen angenommen. Das Gesetz soll Anfang 2020 in Kraft treten.

Zweischneidiges Gesetz

Firmen wie Uber, aber auch Vermittler von Bauarbeitern oder Nagelpflegerinnen sind Vertreter der sogenannten Gig-Economy, in der die besagten Unternehmen nur als Onlineplattform zwischen Kunden Kunden und Auftragnehmern fungieren und in der kleinere Aufträge an Freiberufler oder geringfügig Beschäftigte übergeben werden. Dieses Geschäftsmodell stünde mit der Neuregelung infrage und müsste möglicherweise fundamental geändert werden, schreibt die „New Yiork Times“ (NYT). Die Kosten könnten bis zu 30 Prozent steigen.

Uber und sein Konkurrent Lyft sowie der Lieferdienst Doordash haben sich in ihrem Kampf dagegen zusammengetan und 90 Millionen Dollar zurückgelegt. Damit soll ein Referendum vorbereitet werden, um Ausnahmen für ihre Unternehmen zu erwirken.



Das Gesetz ist zweischneidig. Zum einen erhalten die Freiberufler von den Firmen sehr wohl einige Zusatzleistungen wie bezahlte Auszeiten. Zum anderen sehen viele diese Tätigkeit nur als Zusatzverdienst zum Hauptberuf.



Die kalifornische Entscheidung könnte weitreichende Folgen haben: Der Bundesstaat ist der bevölkerungsreichste der USA und führend bei der Festlegung von Richtlinien, die von anderen Städten und Staaten übernommen werden. Mehrere demokratische Präsidentschaftskandidaten haben das neue Gesetz bereits unterstützt.

(red.)