Italienische Region bietet Einwanderern 700 Euro pro Monat

Italien schrumpft. UN-Angaben zufolge die einzige große Volkswirtschaft in Europa, in der die Einwohnerzahl in den nächsten fünf Jahren szurückgeht. Das liegt zum einen an der niedrigen Geburtenraten, zum anderen daran, dass viele junge Italiener das Land verlassen. Molise ist mit 305.000 Einwohnern eine der kleinsten italienischen Regionen – und sie wird immer kleiner. In neun Gemeinden hat es im Vorjahr nicht einmal eine einzige Geburt gegeben.

Das versucht die Region nun mit einem Angebot für Zuzügler zu ändern: Für drei Jahre lang erhält jeder Einwanderer 700 Euro pro Monat, der ein Unternehmen in einer Ortschaft mit 2000 oder weniger Einwohnern gründet. Die Idee dahinter: Geschäfte, Bäckereien und Restaurants sollen strukturschwache Gegenden neu beleben.

„Menschen brauchen einen Grund zu bleiben"

Donato Toma, Präsident der Region, meint gegenüber dem britischen „Guardian“, dass jeder Ort, der unter die 2000-Einwohner-Grenze fällt zusätzlich 10.000 Euro erhält. „Menschen brauchen Infrastruktur und einen Grund zu bleiben“.

Molise ist nicht die einzige Region, die mit finanziellen Anreizen gegen das Aussterben von ganzen Ortschaften kämpft. So verscherbelt Sambuca in Sizilien Häuser um einen Euro („Die Presse“ berichtete). Das Städtchen träumt nicht nur davon, dass die Gassen wieder bevölkert werden, sondern auch, dass die historischen Stätten wieder aufleben.

