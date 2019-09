Paris will heikle Pensionsreform rasch umsetzen

Paris. Bei der geplanten großen Pensionsreform in Frankreich strebt die Regierung eine Parlamentsabstimmung vor der Sommerpause 2020 an. Das sagte Premierminister Édouard Philippe am Donnerstag in Paris. Zur Vorbereitung des politisch heiklen Vorhabens sind bis Ende dieses Jahres Gespräche mit Sozialpartnern und Bürgern geplant.

Das Projekt gilt als wichtigste Sozialreform in der noch bis 2022 dauernden Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron. Das neue System soll ab 2025 eingeführt werden und die Zersplitterung in Einzelsysteme für bestimmte Berufsgruppen beenden. Arbeitnehmer sollen auch dazu gebracht werden, länger zu arbeiten.

Streik für Freitag geplant

Aus Protest gegen die Pläne haben Gewerkschaften für diesen Freitag zu einem Streik bei der Pariser Metro aufgerufen. Es werden gravierende Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt erwartet. Die Pariser Regierung strebt für die Zukunft ein Pensionssystem für alle Berufsgruppen an – mit Pensionspunkten, die Arbeitnehmer im Laufe ihrer Karriere sammeln. Der Regierungschef versicherte, dass bereits erworbene Pensionsansprüche nicht angetastet werden. (ag.)

