British Airways streicht für 27. September alle Großbritannien-Flüge

Die Fluggesellschaft British Airways (BA) hat wegen eines weiteren geplanten Pilotenstreiks vorsorglich bereits jetzt alle für den 27. September geplanten Flüge von und nach Großbritannien gestrichen. Die Airline rief in ihrer am späten Donnerstagabend verbreiteten Erklärung zudem die Gewerkschaft Balpa dazu auf, den Streik abzusagen und stattdessen an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Es tue BA "sehr leid", dass erneut tausende Reisepläne betroffen seien.

Balpa hatte die Piloten bereits Anfang dieser Woche zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. BA musste rund 1.600 Flüge streichen. Die Arbeitsniederlegungen betrafen rund 200.000 Passagiere, vor allem an den Flughäfen Gatwick und Heathrow in London.

Nach Angaben der Gewerkschaft kostet die Airline der 48-stündige Streik umgerechnet rund 89 Millionen Euro. British Airways äußerte sich bisher nicht dazu.

