Die erste Riesenbatteriefabrik Europas

Europa und die Autobaunation Deutschland hätten den Anschluss an die weltweit anbrechende Ära des Elektrofahrzeugs verschlafen, heißt es derzeit immer wieder. Als Flaschenhals gelten Batterien. Im Gegensatz zu den USA und vor allem den asiatischen Weltmarktführern gibt es bislang in ganz Europa keine einzige Großanlage zur Produktion von Strombatterien.



Im Herbst beginnen die Ex-Tesla-Topmanager Peter Carlsson und Paolo Cerruti deshalb, in der nordschwedischen Kommune Skellefteå die erste Batteriegigafabrik Europas mit Hilfe großer Investoren zu errichten.

Dazu wurde eine enorme Fläche von 50 Hektar oder 70.028 Fußballfeldern mitten im Wald, zehn Autominuten vom Rathaus, eingeebnet. 40.000 Bäume wurden gefällt. Bis 2021 sollen zwei von vier Großanlagen der Batteriefabrik die Produktion aufnehmen. Zwei Anlagen haben eine Produktionskapazität von rund 15 Gigawattstunden im Jahr.

