Muss uns der Ölpreis schrecken?

Wien. Der gestrige Montag wird einen Fixplatz in der Geschichte des Rohstoffhandels einnehmen. Zu Handelsbeginn schnellten die Ölpreise um knapp 20 Prozent hoch (die Sorte Brent auf 72 Dollar je Fass), nachdem am Samstag die größte saudiarabische Raffinerie und ein Ölfeld von jemenitischen Houthi-Rebellen angegriffen worden waren. Am Abend betrug das Preisplus immer noch zehn Prozent. Der Preisschock betrifft jeden. Worauf müssen wir uns einstellen?





