Kein Fleisch ist auch keine Lösung

Wien. Persönlicher Verzicht steht gerade hoch im Kurs. Promis drängeln sich vor den Mikrofonen, um zu erzählen, warum sie zur Rettung des Planeten kein Fleisch mehr essen. Microsoft-Milliardär Bill Gates steckt sein Geld in Firmen wie den US-Konzern Beyond Meat. An der Börse feiern Durchschnittsanleger das Unternehmen ab, das leistbares Fleisch aus dem Labor verspricht. Politiker denken laut über Fleischsteuern nach, um den Konsum zu dämpfen. Und Umweltschützer werden nicht müde, den Abschied vom Steak als ultimativen Beitrag von jedem und jeder Einzelnen im Kampf gegen die Erderwärmung einzufordern.

Aber ist das der richtige Weg?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie mehr zum Thema Was das Steak auf unserem Teller mit den Waldbränden in Brasilien zu tun hat Die Katastrophe hängt auch mit dem Konsumverhalten in Europa zusammen. Die EU ist der drittwichtigste Abnehmer von brasilianischem Rindfleisch, zudem wird Soja aus Brasilien EU-weit an Schweine und Rinder verfüttert.

Meistgekauft