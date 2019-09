General Motors schickt wegen US-Streik 1200 Arbeiter nach Hause

Der US-Autobauer General Motors hat die vorübergehende Freistellung von etwa 1200 Mitarbeitern in Kanada angekündigt und dies mit dem Streik in den USA begründet. Dem Werk im kanadischen Oshawa seien am Dienstag die Teile ausgegangen, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters. In den USA streiken etwa 48.000 auf Stundenbasis beschäftigte Arbeiter. Sie fordern unter anderem höhere Löhne.

(APA/Reuters)