Wikipedia-Gründer Jimmy Wales: „Falls die Türkei mich festnimmt . . .“

Die Presse: Sie sind einer der bekanntesten Internetunternehmer, aber nicht so reich wie andere. Mark Zuckerberg oder Bill Gates sind Milliardäre. Ihr Vermögen wird auf eine Million Euro geschätzt. Gibt es ein Problem, wie Leistung für die Gesellschaft bewertet wird?



Jimmy Wales: Nein, das glaube ich nicht. Das ist kein großes soziales Problem.



Wikipedia könnte Werbeeinnahmen in Millionenhöhe jährlich erzielen. Warum verzichten Sie darauf?



Wikipedia lebt von der Gemeinschaft und unserer Mission: Eine freie Enzyklopädie für jeden in seiner eigenen Sprache. Uns geht es vor allem um den Schaffungsprozess. Alle Organisationen folgen dem Geld. So ein Geschäftsmodell kreiert Anreize, denen man schwer widerstehen kann. Wikipedia setzt keine Klickköder aus. Wir versuchen niemanden zu Artikeln zu drängen, die einen besseren Werbeumsatz haben. Wikipedia bleibt der Mission treu, damit auch die nächste Milliarde Menschen die Enzyklopädie nutzen kann.



Also würden Sie nie eine Paywall einführen?



Nein, auf keinen Fall. Das macht für uns keinen Sinn.



Österreich steckt wie die USA im Wahlkampf. Fakten sind in dieser Zeit besonders wichtig. Wie verifiziert man Informationen?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.09.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft