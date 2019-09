Deutsche und österreichische Tochter von Thomas Cook melden Insolvenz an

Der insolvente britische Reisekonzern Thomas Cook bricht auseinander. Zwei Tage nach der Pleite der Muttergesellschaft meldete am Mittwoch auch die deutsche Thomas Cook GmbH Insolvenz an, die österreichische Gesellschaft folgt im Laufe des Tages. Die letzten Rettungsversuche seien ohne Ergebnis geblieben, räumte Deutschland-Chefin Stefanie Berk im hessischen Oberursel ein.

"Wir hätten diesen gerichtlichen Schritt natürlich lieber vermieden, doch leider ließ sich auf dem Verhandlungsweg keine kurzfristige Lösung erreichen." Nun muss vor allem die Rückkehr der rund 140.000 Urlauber organisiert werden, die in Hotels und Ferienclubs gestrandet sind. Alle neuen Reisen hatte Thomas Cook Deutschland bereits zu Wochenbeginn gestoppt.

"Wir sind derzeit im Austausch mit dem Auswärtigen Amt, dem Reiseinsolvenzversicherer und weiteren Partnern mit dem Ziel, eine geordnete Rückführung der Gäste zu ermöglichen", erklärte Thomas Cook Deutschland. Dafür zahlen muss der Versicherer Zurich, der die in Deutschland obligatorischen Reisesicherungsscheine für Thomas-Cook-Kunden ausgegeben hat. Auch bereits geleistete Anzahlungen für gebuchte Reisen sollen damit ersetzt werden. Ob die 110 Mio. Euro ausreichen, auf die der Insolvenzschutz begrenzt ist, ist aber offen.

Die Flug-Tochter Condor hatte am Dienstagabend angekündigt, ein Schutzschirmverfahren anzumelden und sich mit Hilfe eines 380-Millionen-Euro-Kredits von der deutschen Bundesregierung von Thomas Cook abzunabeln. Damit hat der Reisekonzern keinen Zugriff mehr auf Condor. Auch Thomas Cook Deutschland sieht seine Zukunft in der Eigenständigkeit. Mit dem Insolvenzverfahren könne sich die Thomas Cook GmbH "von den komplexen finanziellen Verflechtungen und Haftungsverhältnissen mit der insolventen britischen Thomas Cook Group lösen", erklärte das Unternehmen.

In Last-Minute-Gesprächen mit Investoren, Hotelbetreibern und Vertriebspartnern habe man aber zumindest die Zuversicht gewonnen, dass Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen eine Zukunftschance hätten. "Das überaus positive Feedback der letzten Tage macht uns sehr zuversichtlich, dass die Traditionsmarken die Chance bekommen, bald wieder in gewohnter Weise am Markt aktiv sein zu können", sagte Berk. Einen Käufer hat sie vor einer Insolvenz aber nicht gefunden.

"Es muss nun alles dafür getan werden, um die Weiterführung des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen und die Arbeitsplätze zu erhalten", forderte Bundesvorstandsmitglied Christine Behle von der deutschen Gewerkschaft Verdi. Es gehe nicht nur um die 2.000 Beschäftigten von Thomas Cook in Deutschland, sondern auch um tausende Reisebüros im ganzen Land, die für Thomas Cook Reisen verkaufen. Behle schob die Verantwortung für die Insolvenz dem britischen Management zu. "Das ist besonders bitter, denn Thomas Cook hat hierzulande gut gewirtschaftet."

Auch in anderen Ländern kämpfen die Reiseveranstalter mit den Folgen der Pleite. Am Mittwoch meldete die polnische Thomas-Cook-Tochter Neckermann selbst Insolvenz an, 3600 ihrer Kunden sind derzeit unterwegs. Die österreichische Thomas Cook Austria AG hatte zu Wochenbeginn rund 4600 Reisende in den Urlaubsdestinationen und folgt mit ihrem Antrag heute im Laufe des Tages.

Die skandinavische Thomas Cook Northern Europe hatte schon am Montag die Verbindung zur Mutter gekappt. Doch konnten mehrere Maschinen der Fluglinie Ving (Thomas Cook Scandinavian Airlines) am Mittwoch nicht abheben, weil die Leasingverträge von der insolventen britischen Thomas Cook plc abgeschlossen wurden. "Wenn man eine Tochter so brutal von der Mutter löst wie in der Nacht zum Montag, gibt es immer eine Reihe loser Enden", sagte eine Sprecherin der dänischen Tochter Spies. Die Eigentümer der Flugzeuge versuchten jetzt einen Überblick zu gewinnen, wem eigentlich was gehöre.

Der Abwickler AWP P&C S.A. stehe nach wie vor für alle Anfragen zur Rückerstattung, der Reisepreisforderungen wie zusätzliche Hotelkosten oder Rückflugkosten zur Verfügung, erinnerte die Thomas Cook Austria AG.

(APA/Reuters)