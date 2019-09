Muss sich steirische ams auf Bieterschlacht um Osram einstellen?

Der Finanzinvestor Bain Capital will laut Kreisen mit dem neuen Partner Advent das Angebot des österreichischen Halbleiterherstellers ams für Osram ausstechen. Schon heute Mittwoch könne eine erste Ankündigung dafür kommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen.

Das Gebot soll demnach höher liegen als die von ams offerierten 38,50 Euro je Aktie. Der bisherige Bain-Partner Carlyle werde nicht an einer neuen Offerte beteiligt sein. Die Finanzinvestoren bieten derzeit 35 Euro. Am Markt drehte die Osram-Aktie ins Plus. Sie legten um fast zwei Prozent zu.

Die Finanzinvestoren wollten sich Bloomberg zufolge zu den Informationen nicht äussern. Der Münchener Lichtkonzern Osram steht schon länger zum Verkauf, bisher wäre bei 38,50 Euro je Aktie ein Verkaufspreis von insgesamt rund 3,7 Milliarden Euro zu erzielen.

Bis Montagabend hatte sich ams auch über Aktienkäufe am Markt 5,52 Prozent an Osram gesichert. Bain und Carlyle waren bis Ende vergangener Woche 1,68 Prozent angedient worden. Die Frist läuft noch jeweils bis zum 1. Oktober, üblicherweise entscheiden sich Anteilseigner erst kurz vor Schluss.

Der grösste Osram-Aktionär Allianz Global Investors hatte Insidern zufolge signalisiert, sein Paket von mehr als neun Prozent ams anzudienen, wenn es keine höhere Offerte gebe. ams peilt in dem laufenden Übernahmekampf 62,5 Prozent der Anteile an, Bain und Carlyle haben in ihrer Offerte die Schwelle auf 70 Prozent gesetzt.

Die Steirer glauben nicht an ein Gegenangebot: Mit den Spekulationen darüber werde nur versucht, das Angebot von ams zu vereiteln, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Dieses sei "die beste verfügbare Option für alle Beteiligten".

Die Szenarien

Bain und Carlyle können ihr - chancenloses - Übernahmeangebot über 35 Euro je Aktie nicht mehr zurückziehen. Carlyle könnte auch nicht einfach zugunsten von Advent aus der Bietergesellschaft aussteigen. Das neue Duo aus Bain Capital und Advent müsste also ein neues - drittes - Angebot vorlegen. Damit würde sich Bain unter Umständen selbst Konkurrenz machen.

Die Zeit drängt. Denn die beiden vorliegenden Angebote für Osram laufen nur noch eine Woche, bis zum 1. Oktober. Zwar warten die großen Investoren oft bis zum letzten Tag mit einer Entscheidung. Doch mit jedem Tag des Zögerns schwinden die Chancen, dass Bain und Advent verhindern können, dass ams wie geplant 62,5 Prozent der Osram-Aktien einsammelt. Nur darum geht es zunächst für die Finanzinvestoren. Mehr als die öffentliche Ankündigung eines neuen, höheren Angebots bekämen sie vor dem 1. Oktober nämlich nicht mehr hin. Denn die Wertpapieraufseher der BaFin brauchen bis zu zwei Wochen, um den Angebotsprospekt zu genehmigen.

Mindestens 39 Euro je Osram-Aktie. Zumindest Bain hat sich gegenüber Osram verpflichtet, im Falle einer Aufstockung 50 Cent oder mehr auf ein bestehendes Angebot draufzulegen. ams bietet 38,50 Euro. Die Premstättener könnten dann bis kommenden Montag (30. September) ebenfalls noch einmal nachbessern und damit die Annahmefrist automatisch bis zum 15. Oktober verlängern. Nach den Regularien hat ams innerhalb der letzten zwei Wochen der Frist allerdings nur noch einen Schuss frei.

Mit einem Trick könnten sie die Annahmefrist selbst um zwei Wochen ausdehnen. Bain müsste nur ein unwesentliches Detail am Angebot mit Carlyle verändern, zum Beispiel die Annahmeschwelle um ein halbes Prozent senken. Dabei müsste allerdings Carlyle mitspielen. Dann liefen beide Angebote bis 15. Oktober - Zeit genug für Bain und Advent, ihr neues Offert vorzulegen. Dann liefen drei Angebote parallel.

Andererseits könnte es ihnen gelegen kommen, wenn die Frist für ams wie geplant am 1. Oktober abläuft. Wenn die Steirer scheitern, dürften sie für ein Jahr keinen neuen Anlauf nehmen und wären endgültig aus dem Rennen - es sei denn, Osram würde ihnen ausdrücklich ein neues Übernahmeangebot erlauben. Doch das würde der Münchner Konzern nur dann tun, wenn ams deutlich mehr böte. ams könnte seinerseits ein Scheitern verhindern, indem das Unternehmen die Annahmeschwelle radikal senkt. Dabei müssten aber die Banken mitspielen - eher unwahrscheinlich.

(APA/Reuters/red)