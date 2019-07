Zehn Jahre sind in einem Menschenleben lang. Wenn etwas zehn Jahre anhält, erscheinen die Gründe, warum es so ist, immer zwingender. Etwa die Tatsache, dass US-Aktien stärker steigen als solche aus Europa und den Schwellenländern. Vorige Woche haben die beiden Wall-Street-Indizes S&P 500 und Dow Jones schon wieder neue Allzeithochs erreicht. Anleger in Europa können nur neidvoll zusehen, wie der größte Aktienmarkt der Welt davonzieht.

